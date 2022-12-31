Gelecek günlerin masumların ümidini yeşertmeye, insan onurunu hak ettiği yarınlara kavuşturmaya gönül verenlerin yılı olacağını ifade eden Coşgunsu, “2023 yılı yarınlara güneş olmak isteyenlerin birliğine şahit olduğumuz bir yıl olsun. Birlik ve beraberlik içinde, huzura ve güvene yol aldığımız yeni bir yıl ümidin filizi olsun” dedi.

Yeni ümitlerin yüreği bir olanların aynı yolda yürüme sebebi olduğunun altını çizen Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, “Israrımız, istikrar için. Israrımız, hayat için, hak için, ideal bir gelecek için. Birlikte yaşamak ve birlikte var olmak için. Gelecek günler masumların ümidini yeşertmeye, insan onurunu hak ettiği yarınlara kavuşturmaya gönül verenlerindir. Gelecekten umutluyuz. Sesimiz kadar sözümüzün de gücüne inanıyoruz. Biz, gelecekte adaletin, huzurun, refahın ilmek ilmek işleneceği güne inanıyoruz. Sizler de inanın. Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2022 yılını geride bırakarak, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Fethedilmiş yüreklerle özgürlüğe, güven ve mutluluğa adım adım yaklaşmak için 2023 yılının hepimize sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisiyle tüm Çorumlu hemşehrilerimizin yeni yılını kutlarım” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

