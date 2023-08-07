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Çorum Belediyesi’nin 1 milyon 870 bin m2’lik çimento fabrikası arazisine uygulayacağı “Yeni Şehir Projesi” bugün akşam günü kamuoyuna tanıtılacak.

Tarihi proje, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kamuoyuna tanıtılacak. 1 milyon 870 bin metrekarelik eski Çimento Fabrikası arazisine uygulanacak olan “Yeni Şehir Projesi”nin tanıtımı bugün saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşecek.

YÜZYILIN YATIRIMI

Çorum Belediyesi tarafından uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan çimento fabrikası arazisi projesi nihayete erdi. Yeşilin hâkim olduğu, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılarıyla cazibe merkezine dönüşecek çimento fabrikası arazisi için artık sona gelindi. Çorum Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı çimento fabrikası arazisinde yeni bir şehir doğacak. Hem büyüklük hem de içerik bakımından yüzyılın yatırımı Çorum’la buluşacak.

MODERN YAŞAM ALANI OLACAK

Şehrin geleceğine dönük büyük bir yatırımı Çorum’a kazandıracaklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Burası toplam 1 milyon 870 bin m2, çevreyoluna da cephesi olan muazzam bir arazi. ‘Bu şehri beraber yöneteceğiz’ sloganıyla, burada nasıl bir planlama yapabiliriz diye toplumun her kesimi ile istişareler yaptık. Şehrin farkı kesimleri, kadınlar, gençler, çalışan insanlar nasıl bir planlama istiyorsa o yönde görüşlerini bizlere ilettiler. Çorum’a değer katacak her türlü detayı düşünerek yeni bir yapılaşmayı planladık. Şehrimize kazandırdığımız bu muazzam arazi Çorum’un modern yaşam alanı olacak.” dedi.

TANITIM KADEŞ’TE

Belediye Başkanı Aşgın “İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda hemşehrilerimizle paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi, tarihi ana şahitlik etmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.