Çorum Belediyesi, yeni yılla birlikte Farabi Caddesi’ndeki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Çorum halkına yönelik hizmet ve işlemlerini aksatmamak için gece-gündüz çalışarak kısa sürede taşınma işlemini gerçekleştiren belediye birimleri, artık vatandaşları modern ve ferah bir ortamda ağırlıyor. Çeşitli işlemler için ilk defa yeni hizmet binasına gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Daha modern ve ferah bir ortamda işlemlerini yaptıklarını belirten vatandaşlar, tüm birimlerin tek çatı altında olmasının da kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Yeni belediye binasını beğendiklerini dile getiren vatandaşlar, Çorum’a yakışır bir belediye binasının şehre kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

