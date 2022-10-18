Bu hakkı, Anayasa’nın tüm yurttaşlara tanıdığı düşünce, düşünceyi ifade ve haberleşme özgürlükleri ile gazeteci olarak eleştiri görev ve sorumluluğumdan aldığımı düşünüyorum. Ve bu değerlendirmelerimi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Çorum’a gelişlerinde “açık mektup” yazarak kendilerine de iletmeye çalışıyorum. Bu eleştirilerim birilerini memnun etmiyor olabilir, ama incitici, rencide edici tek bir kelimem bu sayfalara düşmemiştir.

Şimdi Basın Yasası’nda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi ve 29. maddede, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı altında şu hüküm yer aldı: “Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Asla öyle olmadığını biliyorum, ama, “Çorum’un hakkı yeniyor” yorumumu bu madde kapsamına almaya kalkışacak vazifeşinasların veya gayretkeşlerin çıkıp çıkmayacağını da doğrusu merak ediyorum. Ezcümle, bu yeni durum karşısında bir noktanın tekrar altını çizmek için bu yazıyı kaleme almaktayım: Çorum adına verdiğim mücadelede, hiç duraksamadan yolumda yürümeye devam edeceğim. Anayasal haklarımı sonuna kadar kullanmaktan ve doğru bildiğimi yazmaktan, söylemekten geri durmayacağım. Nokta.

