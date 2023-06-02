Çorum Belediyesi ve DSİ işbirliği yapılacak çalışma sonucunda üç barajdan Çorum’a memba kalitesinde içmesuyu sağlanacak.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan günlük 60 bin m³ kapasiteli arıtma tesisine ilave olarak ikinci bir artırma tesisi yapılacak. Yeni arıtma tesisi, Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonunda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yatırım programına alınmıştı. 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ile ilave olarak günlük 60 bin m³ kapasiteli su artırma tesisi ilimize kazandırılmış olacak. Böylece iki arıtma tesisinden günlük toplam 120 bin m³ su arıtılabilecek.

ÜÇ BARAJDAN MEMBA KALİTESİNDE İÇMESUYU SAĞLANACAK

Temiz su depolarına suyu iletmek amacıyla yapılacak olan iletim hattının tamamlanmasıyla, Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere 3 adet barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içmesuyu sağlanmış olacak.

İHALE 15 HAZİRAN’DA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin ihalesinin 15 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Başkan Aşgın “Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işi, 60.000 m³/gün kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu, 1000 mm çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 17 km uzunluğundaki iletim hattını kapsayacak. Projenin tamamlanması ile Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiş olacak.” dedi

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Öte yandan proje kapsamında suyun arıtma tesisinde arıtılarak depolara iletilmesi için terfi merkezi, 1000 m³ hacimli toplama deposu ve çelik borularla yaklaşık 17 kilometrelik isale hattı yapılacak. Projenin ihalesi 15 Haziran 2023 saat 10.00’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleşecek. İhale şartnamesine göre çalışmanın 24 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.