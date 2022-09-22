ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarının 3-12 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacağı belirtildi.

İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 19.09.2022 - 10.10.2022, tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 17.10.2022 - 07.11.2022 olarak açıklandı.

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