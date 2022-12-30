Alınan bilgiye göre Çorum’da faaliyet gösteren bir yem fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Menderes Karuç, silo içerisinde çalıştığı esnada yemlerin altında kaldı.

Karuç’un hareketsiz kaldığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istediler.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNEN İŞÇİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çalışanlar tarafından kalp masajı ve suni teneffüs uygulanan Karuç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden Karuç, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.