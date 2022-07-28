YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, mükemmellik ödülü (EFQM) için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Bora, “Şirket olarak, kuruluşumuzdan bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Yatırımlarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla sürdürüyoruz. Yönetimde mükemmellik felsefemizin yansıması olarak layık görüldüğümüz ödüller ise enerjimize enerji katıyor” dedi.

YEDAŞ olarak tüm paydaşlarına değer katmaya, mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir geleneğe sahip olduklarını anlatan Bora, şunları söyledi:

“EFQM mükemmellik modeli ve ‘toplam kalite yönetimi’ anlayışını, şirketimizin stratejik yönetim şekli olarak belirleyerek 2012 yılı sonunda girdiğimiz değerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız sahibi ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Bu başarımızı 2022 yılında da geliştirerek taçlandırmak istiyoruz. Modeli sürecimize entegre ederken şirket kültürümüzde önemli yere sahip olan ‘aidiyet duygusu’ ve ‘yön birliğini ortaya koyarak modeli içselleştirdik ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yayılımını sağlayarak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduk. Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye önem veren bir ekibine sahibiz. Çevik ve yenilikçi yapımız sektör de başarı gösteren elektrik dağıtım şirketi olarak öne çıkmamızı sağlıyor.

KalDer ile üyeliğimizi yenilememiz EFQM 2020 Mükemmellik Modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmamızı destekleyecek. “Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik” anlayışı çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliğe giden yolda tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerektiği gibi elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguluyoruz. "Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi" için son aşamaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)