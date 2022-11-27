Bilgi’den boşalan Dağıtım Direktörlüğüne, YEDAŞ’da Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü olarak görevini sürdüren Ümit Yaşar Kışla atanırken, Cihangir Gençoğlu ise Yatırım ve Tesis Direktörlüğü görevine atandı.

“HEDEF MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”

Değişiklikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bora, “3,5 yıldır başarılı bir şekilde çalışan ekibimizdeki bu bayrak değişimi ve atamaların YEDAŞ’ın bundan sonraki adımları için çok sevindirici olduğu ve takım oyunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini göstermektedir” dedi.

Genel Müdürlük görevini devralacak olan Bilgi ise “YEDAŞ’ı ulusal ve uluslararası arenada markalaştırmayı amaçlarken, tüm paydaşlara değer katan, sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olacağız” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

