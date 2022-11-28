Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin elektrik Dağıtım işini üstlenen YEDAŞ, hedef olarak belirlediği “EFQM Avrupa Kalite Ödüllü Dağıtım Şirketi” olma yolunda ilerliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla ile birçok ödüle layık görülen YEDAŞ'a, Türkiye'nin dev şirketlerinin üyesi olduğu Kalite Derneği'nce de (KalDer) "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız ödülü” verildi.

Türkiye Kalite Derneği KalDer ile Türk Sanayici ve İşadamları Derneği TÜSİAD tarafından “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet.” temasıyla düzenlenen 31. Kalite Kongresi Belge ve Ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şirketin kuruluşundan itibaren kaliteli hizmet yolculuğunu başlatan ve KalDer'e üye olan YEDAŞ'ın adeta gurur gecesine döndü. YEDAŞ, KaLDeR tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 yıldızlı “Mükemmellikte Yetkinlik Ödülüne”ne layık görüldü. Ödülü YEDAŞ adına Genel Müdür Hasan Yasir Bora aldı.

Mükemmellik modelini kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için stratejik yönetim biçimi olarak uygulamaya devam eden YEDAŞ, Mart 2022’de Türkiye Mükemmellikte yetkinlik belgesi almak için KalDer’e başvuruda bulundu. Haziran 2022’de başvuru dokümanlarını gönderen YEDAŞ, Eylül 2022 tarihinde KalDer bağımsız denetçileri tarafından yapılan dış değerlendirmeler sonucunda almış olduğu yüksek puan ile ödül finalisti olan YEDAŞ, “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız ödülü” almaya hak kazandı.

“Hedeflerimizi zirve olarak belirledik”

Elektrik dağıtım sektöründe Avrupa’da örnek bir şirket olmayı hedeflediklerini dile getiren YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, ödülün tüm paydaşlar açısından önemli olduğunu belirterek, ''Şirketimizin özelleşmesinin ardından geçen süre içerisinde, bölge insanına ve bölgedeki değerlere inanarak, arkadaşlarımızla birlikte çok önemli ve süratli vizyoner ve misyoner bir bakış açısıyla yolumuzda hızla ilerliyoruz. ‘EFQM Avrupa Kalite Ödüllü Dağıtım Şirketi’ olma hedefi doğrultusunda içselleştirerek yaptığımız tüm başarılı çalışmalar büyük özveriyle çalışan ekibimiz ile gerçekleştirilmiştir. Daha önce imzaladığımız 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi' ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya başladık. Aradan geçen zamanda, bu modelin gereklerini gerçekten meşakkatli ve zorlu bir çalışma sonucunda hayata geçirmeyi başardık. YEDAŞ’ın tüm çalışanları, bu süreçte her türlü takdirin üzerinde bir özveri gösterdi. Tüm takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Elde etmiş olduğumuz bu başarıların sürdürülebilir bir şekilde daha da ileriye götürülmesi şirketimiz için büyük önem taşımaktadır. Bundan sonraki süreçte de EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayarak iş süreçlerini ve kurumsal yönetimlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek paydaş ve çalışanlarımızla çevreye ve doğaya değer kattığımız iyi uygulamalarımızla sektöre ulusal kalite konusunda öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.