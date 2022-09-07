Elde edilen büyük başarı ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programımızdaki her bir projenin hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kurum olarak bölgemizde sahip olduğumuz bilinçli, sürdürülebilir, çevik dijital dönüşüm yaklaşımının, global rekabet ortamında ödüllendirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

YEDAŞ' ın 2 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken Bora, “Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden İnovasyon kategorisinde ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programında layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heycanlandırmıştır” diye konuştu.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ

Genel Müdür Bora, yeni uygulama döneminde şirketin teknolojik yatırımlarının hızlı bir şekilde devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İnovatif stratejilere yatırım yaparak ilerliyoruz. YEDAŞ’taki inovasyon stratejileri, kurumsal stratejileri ile bütünleşmiş durumdadır. Avrupa’da kullanılan ve yeni gelişim gösteren teknolojik süreçleri yakından takip ediyoruz. YEDAŞ olarak tüm süreçlerin odağına 'müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti’ koyduklarını ifade eden Genel Müdür Bora, " Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük”

(Haber Merkezi)

