

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 44,51 arttı, aylık yüzde 0,97 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Haziran’da bir önceki aya göre % 0,97 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 15,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 44,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre % 59,50 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03 artış, imalatta yüzde 44,35 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13 artış, enerjide yüzde 38,35 artış, sermaye mallarında yüzde 49,02 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32 artış, enerjide yüzde 0,07 artış, sermaye mallarında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

Editör: HABER MERKEZİ