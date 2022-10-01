Ankara Üniversitesi’nin Senato Toplantısı’nın yapıldığı Alacahöyük’teki incelemelere katılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü hemşehrimiz Gökhan Yazgı buradaki programların sona ermesinin ardından Çorum’a geldi.

Genel Müdür Gökhan Yazgı, ilimizde ilk olarak Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile bir görüşme yapan Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyete yapılan çalışmalarla ilgili bir de sunum yapıldı.

Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın daveti ile tarihi Çorum Kalesi’nden başlayarak Ulucami’ye kadar uzanan Kültür Yolu’nu gezme fırsatı buldu.

Çorum Belediyesi tarafından yapımı devam ettirilen “Tarihi Kültür Yolu” projesinin adım adım ilerlediğini dile getiren Başkan Aşgın, “Tarihi yeniden yazıyoruz” görüşünü dile getirerek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı ile birlikte Çorum Kalesi içerisi ve çevresinde yapılacak çalışmalarla ilgili de istişarede bulundu.

Çorum’da kültürel kimliğin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkartılması ve tarihi Çorum Sokağı’nın günümüze taşınması için hazırladıkları “Tarihi Kültür Yolu” çalışmalarının sürdüğünü de anlatan Aşgın, Ulucami önündeki tarihi meydanla kaleyi Kültür Yolu vasıtasıyla birleştirmiş olacaklarını kaydetti. Başkan Aşgın, Kültür yolunun Çorum turizmi için can suyu olacağını da açıkladı.

Başkan Aşgın ve Genel Müdür Yazgı daha sonra Velipaşa Hanı, Dikiciler Arastası, Çoruminia, Belediye Sanat Müzesi ve Galerisi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Çorum Şehitliği’ni de ziyaret ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

