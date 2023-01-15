Aslen Ordulu olan ve uzun yıllar Türkiye’de öğretmenlik yaptıktan sonra yurt dışına çıkan Öğretmen Hacer Bölükbaş Önel, yazdığı 'Öteki Yüzüm’ kitabından elde ettiği geliri onlarca yardıma muhtaç aileye yardımda bulunmuştu. Yine yazdığı 'Uzaylı Olmak İsteyen Kardan Kardeş' adlı çocuk hikaye kitabının gelirini Çorum’un Sungurlu ilçesindeki yardıma muhtaç çocuklar için kullanan Önel, bunun bir yardım projesinin ilk basamağı olduğunu, basamak basamak büyüyerek arkasından başka kitapların ve faaliyetlerin hayata geçirilip bir yardım ağı kurulacağını ifade etti.

Rüyasında özel gereksinimli bir çocuğa yardımda bulunduğunu gören ve bunu Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ile paylaşan Önel, ondan yardım istedi. Böylece, hikaye kitabından elde edilen gelirle 50 adet atkı, bere ve eldiven takımı alınarak bunlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilere hediye edildi.

Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, çeşitli spor müsabakalarında derece alan özel gereksinimli öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere kışlık giysileri dağıttı.

“Kitapların geliriyle onlarca kızımız ve onlarca aileye yardım yapıldı” diyen Öğretmen Hacer Bölükbaş Önel, kitap yazmayı ve kitapların gelirleriyle birilerine yardım etmeyi çocukluğundan beri hayal ettiğini, genç kızlığından beri en büyük hayalinin bu olduğunu belirtti.

(İHA)

