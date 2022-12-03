Bahri Güven öğretmenlik mesleğinin ancak sevildiği takdirde başarılı bir biçimde yapılabileceğini belirttikten sonra öğretmenlik yıllarına ait anılardan örnekler verdi. Ayrıca “yazmak yaşamaktır” düsturuyla roman ve hikâyeler yazdığını, bu eserlerinde gerçeklik duygusunu çok önemsediğini dile getirdi. Yazar olmayı düşünen öğrencilere mutlaka günlük tutmaları tavsiyesinde bulunan Bahri Güven, gençlerin iyi yetişmelerinin önemini vurguladı.

Söyleşisinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Bahri Güven, onlara kitaplarını imzalayarak hediye etti.

(Haber Merkezi)

