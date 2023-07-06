Çorum Belediyesi, bu yılda yaz okulları ile binlerce öğrenciye kapılarını açıyor. Gençlik Merkezleri bünyesinde açılan yaz okulları ile akademik, sanat ve spor alanında birçok branşta yaz dönemi boyunca eğitim verilecek.

Yaz okulları açılış şöleni 7 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı’nda gerçekleşecek. Gençlerin gönüllerince eğlenecekleri bir şölen olacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, açılış şölenine tüm Çorum halkını davet etti.

Çorum’da yaşayan tüm gençlere hitap eden 8 gençlik merkezinde yaz kurslarıyla öğrencilerin eğitim sürecine destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Akademik, sosyal, sanatsal ve spor branşlarında açacağımız kurslarla çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.