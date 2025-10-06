Çorum, küresel iklim krizinin Anadolu’da en fazla etkilediği illerin başında geliyor. Çorum merkezini besleyen barajların su seviyesi son derece düştü. Çorum’a 30-40 yıl yeter denilen Alaca Koçhisar Barajı’nın bile birkaç yılda dibi göründü.

Kuyulardan temin edilen sularla, kentte su kesintisine gidilmeden yaz mevsimi geride bırakıldı. Şimdi sonbahar yağışları bekleniyor. Çorum merkezi gibi köyler de büyük bir su sıkıntısı içine girdi. Çoğu köyde yeterli içme ve kullanma suyu yok. Özel İdare, bu köyleri susuz bırakmamak için, deyimin tam anlamıyla çırpınıyor.

Çorum-Ortaköy yolunun içinden geçtiği Ortaköy’e bağlı Yaylacık köyü, çevresindeki dağlardan çıkan kaynak sularıyla, yıllar yılı su sıkıntısı yaşamadığı gibi, bölgeye de su temin eden bir köy iken, bu yaz, hiç beklenmedik biçimde susuzluğun pençesine düştü.

Yaylacık köyü kökenlilerin pek çoğu Avrupa’da, Avustralya’da, büyük kentlerde ve yoğun olarak Çorum’da yaşıyor. 170 haneli köyün nüfusu, yaz aylarında artıyor, kışın ise bacası tüten birkaç ev ancak kalıyor. Bu yıl ise, susuzluktan kaçanlar da olduğu için, nüfus daha da düştü.

Su sıkıntılarını dile getiren Yaylacık sakinleri, köyü besleyen kaynakların kuruması nedeniyle müthiş bir susuzluk yaşadıklarını belirterek, “İçecek bir tas suyumuz bile kalmadı. İçme ve kullanma suyumuzu Ortaköy’den getirmek zorunda kalıyoruz. Gelecek yaz için su sorunumuza şimdiden bir çözüm bulunması gerektiği görüşündeyiz.” diyorlar.