Kaza Ankara-Çorum Karayolu Yaydiğin kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 55 ADB 481 plakalı cip ile 60 KN 078 plakalı otomobil kavşak ışıklarda çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan A.E.Ö. ile M.Z.Ö, yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile tek şeridi kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

