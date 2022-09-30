İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla farkındalık kampanyası yapıldı. Bu çerçevede Çorum merkez ve ilçelerinde değişik noktalarda etkinlikler düzenlendi.

Çorum merkezde dün saat 14.00’de Dumlupınar Caddesi üzerinde Dumlupınar İlkokulu yaya geçidinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımı ile bir program yapıldı. Programda yaya geçidi çizgileri kırmızıya boyanırken daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler Türk Bayrakları ile yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturdu.



BAYAT’TA RENKLİ ETKİNLİK

Çorum’un Bayat İlçesi’nde de trafikte yayalara öncelik verilmesi için “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı. Bayat’ta Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ile Belediye Başkanı Ekrem Ünlü okul geçidinde ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla trafikte farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bu kampanya da farkındalık yaratma açısından ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve öğrenciler tarafından kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Etkinlikte Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, öğrenciler ile birlikte ilçe merkezinde bulunan yaya geçidinden ellerinde Türk Bayrakları ile karşıdan karşıya geçti. Etkinlikte konuşan Ünlü, öğrencilere etkinliğin öneminden bahsederek, kurallara uymalarını istedi.

Öğrencilere güvenli bir hayat dileyen Başkan Ünlü,, kendilerine dikkat etmeleri tavsiyesinde de bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

