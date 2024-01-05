Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 2 grupta 8 takımın katılımı ile start alan turnuvada grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan dört takım yarı final maçı oynadı. Devane Sahası'nda oynanan yarı final maçlarının ardından Yıldırım Beyazıt ile Yavruturna Ortaokulu finale adını yazdırdı. Önceki gün finalde kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde gülen taraf penaltı atışları sonucu 4-3'lük skorla Yavruturna Ortaokulu oldu. Futbol antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu önderliğinde büyük bir başarıya imza atan Yavruturna Ortaokulu öğrencileri maç sonunda şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

Üçüncülük kupası

Meliha Rıfat Gobel'in

Okullu Yıldız erkekler futbolda üçüncülük kupası Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'nun. Yarı final maçlarını kaybeden iki Osmancık okulu Osmancık Atatürk ile Meliha Rıfat Göbel Ortaokulları üçüncülük dördüncülük maçında karşı karşıya geldiler.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu rakibini 3-2 yenerek üçüncülük kupasını alırken Osmancık Atatürk Ortaokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

