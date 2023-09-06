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Eylül Yatırım İzleme Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Dağlı toplantıda yatırımcı kamu kurumlarının temsilcilerine yatırımların titizlikle takibi ve hızlandırılması talimatını verdi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, ihalesi, kontrolü ve takibi İl Özel İdaresi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan kurumlara ait yatırım projeleri ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişme durumları değerlendirildi.

Vali Zülkif Dağlı, kurumlar tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili çalışmaların titizlikle takip edilmesi ve hızlandırılması talimatını verdi.