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Çorum TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kentte kamu kurum ve kuruluşları tarafından 206 projenin yapımının devam ettiğini bildirdi. Vali Dağlı, konuşmasında kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde toplam proje tutarı 24 milyar 75 milyon lira olan 422 projesinin bulunduğunu da vurguladı.

Projeler için 2023 yılında tahsis edilen 3 milyar 462 milyon liranın 1 milyar 499 milyon lirasının harcandığını aktaran Dağlı, “422 projenin 132'si, yani yüzde 31'i tamamlandı. 206 projemiz halen devam ediyor. 28 projemiz ihale yapılmak üzere. 56 projeye de başlanmadığını görüyoruz” diye konuştu.



Daha sonra sırası ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından ilimizde yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı. Sunum yapan kurum müdürleri özellikle Belediye Başkanları ve Kaymakamlardan gelen soruları da yanıtladı.