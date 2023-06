Güleryüz Restaurant’ta basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Milletvekili Tufan Köse, kendisinin ve partisinin Çorum’da yapılacak yatırımlara karşı çıkıyormuş intibaı oluşturan gelişmeler hakkında birinci ağızdan bilgilendirme yapma gereği duyduğunu söyledi.

Partisinin Çorum’da ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılabilecek gerek kamu yatırımı gerekse özel sektör yatırımlarının hiçbirisine karşı olmasının söz konusu olamayacağını belirten Köse, orta zekalı, ahlaklı bir insanın, değil siyasetçi, siyasi olmayan bir kişinin dahi böyle bir yatırıma karşı çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

CHP’nin yatırıma karşı çıktığını söyleyenlerin art niyetli değillerse dinlediklerini anlamadıklarını ifade eden Köse, “Çorum’da Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılmak istenen yatırımın girişimcisi Ahmet Ahlatcı’yı huzurlarınızda kutluyorum. Bu devirde, bu zamanda 2022 yılının eylül ayında Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı ekonomik koşullarda yatırım yapmak gerçekten yürek ister. Ahlatcı, Çorum’un da önde gelen iş adamlarındandır, ciddi yatırımları da vardır. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne bizim şahsımızın hele de yatırım yapan bir insanla bir problem olması düşünülemez. Bunu açıklıkla ve gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum.” dedi.

“SUNGURLU’YA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Sungurlu’ya yapılacak yatırımın partisi için mutluluk verici olduğunu kaydeden Köse, ilçenin göç veren bir ilçe olduğunu, büyüyemediğini bu yatırımın Sungurlu sanayine de esnafına da halkına da büyük katkı sağlayacağını söyledi. İstihdam edilecek insan sayısının 2 bin 500 olduğunu hatırlatan Köse, “Sayın Özgür Özel’in de dediği gibi keşke 25 bin kişi istihdam edilecek yatırım yapılsa. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hiç kimse ne Çorum’a ne Osmancık’a ne de Sungurlu’ya ne başka bir ilçeye ne de Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılacak yatırıma karşı çıkmaz. CHP, kamunun yatırım yaptığı bir iddiayı temsil eder. Basına yansıdı Sayın Özgür Özel bir açıklama yaptı, bu yatırımın hukuki prosedür tamamlanmadan yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi. Özel, ‘Burası muz cumhuriyeti değil, burası sahra altı Afrika ülkesi değil, burası 2 bin yıllık devlet geleneği olan bir hukuk devleti ise eksiklikler giderildikten sonra o fabrikaların temeli atılmalı’ dedi. Ki yapılan yatırım gerçekten de can güvenliği açısından, işçi güvenliği açısından ciddi araştırmalar gerektiren bir yatırım.”

“BİZ YAPILAN YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ”

Köse, buradaki eksikliğin Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planı işlerinde Türkiye Elektrik İletişim A.Ş (TEİAŞ) ve Tarım Bakanlığının yapması gereken protokol ve bir takım ön izinlerin alınmadan yatırıma başlandığını ve bir avukat vasıtasıyla 24 Haziran 2022’de itiraz dilekçesi verildiğini aktararak, “Biz yapılan yatırıma karşı değiliz, hele de bu ekonomik koşullarda böylesine büyük bir yatırımı ciddiyetle hayata geçirmek için her şeyini ortaya koyan bir yapıya da bizim itiraz etmemiz mümkün değil.” diye konuştu.

ÇORUM, DEVLET YATIRIMI ALMIYOR

Çorum’un devlet yatırımı almadığını, demiryolu yatırımının da iktidarın gündeminde olmadığını ifade eden Köse şunları söyledi: “2024’te temel atılacak, 2030’da teslim edilecek falan diyorlar bunlar boş laflardır. Sayın Cumhurbaşkanı geldi, 78 tane açılış yapıyoruz dedi. Nereler açıldı bilen varsa bana da söylesin. Kıraathane yapmışlar onu da açılış sayıyorlar. Köyün stabilize yolunu yapmışlar onu da açılış sayıyorlar. Yani milleti kandırıyorlar, belki de Cumhurbaşkanı’nı kandırıyorlar. Çorum, devlet yatırımı almıyor. Millet ittifakının iktidarında başta demiryolu olmak üzere Çorum’un, Çorum sanayisinin eksikliğini hissettiği her şeyi hayata geçirmeye gayret edeceğiz.” (Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK)