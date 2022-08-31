Devletin tecrübeli bazı memurlarının, bu yatırımla ilgili kendilerine, imar değişikliğinin yapılmadığı, tarım dışı kullanım izinlerinin alınmadığı ve TEİAŞ’la protokol imzalanmadığı şeklinde uyarılarda bulunduklarını, bunun üzerine Çorum Milletvekili Tufan Köse’den, resmi makamlara durumu iletmesi ricasında bulunduğunu ve Avukat Veli Kılıç imzasıyla, Çorum Valiliği’ne başvuru yapıldığını anlatan Özgür Özel, şu bilgileri verdi:

“Ben, Soma faciasını yaşamış bir Manisalı, Afyon cephanelik ve Sakarya Hendek havai fişek fabrikası patlamalarına yakından tanık olmuş bir milletvekili olarak, iş güvenliği konusunda son derece duyarlıyım. Kamu görevlilerinden gelen uyarılar doğrultusunda, bu konuya da böyle bir duyarlılıkla yaklaştım. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen cevapta da, itiraz ettiğimiz husus teyit edildi, tarım dışı kullanım izni alınması sürecinin başlatıldığı bildirildi.”

“Çorum’a ve Sungurlu ilçesine sanayi yatırımı yapılması, beni son derece mutlu eder. Sayın Varank’ın dediği gibi, 6 milyarlık değil keşke 60 milyarlık yatırım olsun. Keşke, 2.500 kişi değil 25 bin kişi çalışsın. Yeter ki, iş güvenliği bakımından içimiz rahat olsun.”

(Haber Merkezi)

