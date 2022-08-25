Ceylan, Cumhurbaşkanı’nı daha iyi karşılamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in de hazır bulunduğu ziyarette belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Güncel siyasi konuların da değerlendirildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zeybek, Milletvekili Ceylan’ı Afyonkarahisar’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

AK Kadrolar olarak aşkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye çalışmaları hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgi verdi.

Milletvekili Ceylan da Başkan Zeybek’e kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti'nin belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş ve oradan merkezi yönetime yürümüş bir parti olduğunu hatırlatan Milletvekili Ceylan, hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destelediklerini söyledi.

“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” diyen Milletvekili Ceylan, “Bugün de ülkemizin 30 büyükşehrinin 15'i, 51 ilinin 25'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü, 403 ilçesinin 238'i AK Parti'li kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda bu rakamlar, büyükşehirlerde 16 belediyeye, illerde 35 belediyeye, büyükşehir ilçelerinde 361 belediyeye, diğer ilçelerde 313 belediyeye çıkıyor. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güvenini de göstermektedir” dedi.

Daha sonra Ak Parti İlçe Başkanları ve İlçe Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Ceylan, “Afyonkarahisar’ın merkezinde ve tüm ilçelerinde, ülkemizde tebessüm ettiren her projenin her eserin altında 21 yıldır bizim imzamız var.

Sizler, AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler, eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Kamil insan odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Sizler eserlerinizle hem bu dünyada kamil insan sıfatına kavuşmuş hem de öteki dünyada inşallah rıza-i ilahiye müyesser olmuş kişilersiniz.

Bizim siyasetimiz, hep söylediğim gibi, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz.

AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları yönetimi ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, onlarla sohbet etti.

Milletvekili Ceylan’ın Kadın Kolları ile yaptığı toplantıda AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven, Milletvekili Veysel Eroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk’de hazır bulundu.

“Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir” diyen Milletvekili Ceylan, “Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sünüyorum. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)