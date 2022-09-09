Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, ilk soru olarak, son günlerin sıcak konusu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak savunma sanayi yatırımları ile ilgili tartışma konusunu yöneltti. Mehmet Yolyapar, bu konudaki gelişmeleri şöyle anlattı:

“CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, videosu elimde olan konuşmasında, temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan barut, kapsül ve fişek fabrikalarının yerleri ile ilgili imar değişikliğinin yapılmadığını, iş güvenliği açısından da büyük tereddütlerinin olduğunu belirtirken, bu konudaki belgeleri Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye ilettiğini ve bu yolla Çorum Valiliği’ne itiraz dilekçesinin verildiğini söyledi.”

“Benim meslek hayatımda, ateşe benzinle gitmek gibi bir alışkanlığım yok. Bu, hem Çorum’un, hem de CHP’nin aleyhine bir durumdu. O yüzden, mümkünse kamuoyunda fazla yayılmadan geçiştirmek gerekeceğini düşündüm ve haber yapmadım. Başka gazetelerde haber çıkınca da, bu ülkede devlet eliyle sanayileşmeyi başlatmış olan CHP’nin yatırım karşıtı olamayacağını ifade etmeye çalıştım.”

“Sayın Özgür Özel, beni telefonla arayarak tüm ayrıntıları anlattı. Hatta söz konusu belgeleri bana ulaştırdı. Başvuruda Veli Kılıç isimli avukatın imzası vardı, ama konunun Milletvekili Tufan Köse tarafından kendisine iletildiği kesindi. Bunun üzerine, dostum, kardeşim diye hitap ettiğim Tufan Köse’yi, Ahmet Ahlatcı’dan ve Çorum kamuoyundan özür dilemeye çağırdım. Dost acı söyler kabilinden, hatalı olduğunu, bu bilgiyi alınca önce Ahlatcı’yı arayıp konunun mahiyetini öğrenmesi gerektiğini söyledim.”

Sayın Tufan Köse, daha benim yazımı okumadan, kendisine anlatılanlara dayanarak beni telefonla arayıp “niye özür dileyecekmişim” kabilinden bir savunmaya girdi. Ve bu bilgilerin kendisine ulaştığı Haziran ayı sonlarında, yatırımın Ahmet Ahlatcı tarafından yapıldığını bilmediğini, Cumhurbaşkanı’nın temel atma töreninden sonra bilgi sahibi olduğunu söyledi. Oysa, Sayın Ahmet Ahlatcı, barut fabrikası yatırımını 1 Haziran’da basın toplantısıyla açıklamış, sağır sultan bile duymuştu.”

“Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile de görüştüm. Durum şuydu: Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin yeri 1997 yılında 5 bin dönüm olarak belirlenmiş, bunun bin dönümünün imar değişikliği yapılıp geri kalan 4 bin dönüm, acil değil diye geri bırakılmıştı. Burası tarım arazisi vasfını tamamen kaybetmiş, ama ekilebilir kısımları boş durmasın diye köylülere kiraya verilmişti.”

“Benim, ‘göç kervanı yolda düzülür’ veya ‘istim arkadan gelsin’ diye anlayış gösterdiğim nokta buydu. Prosedür açısından eksiklerin biraz gecikmeli tamamlanması, kabul edilebilir bir şeydi. Güvenlik konusuna ise Sayın Muhsin Dere net yanıtlar verdi: Tesisin oturma alanı ve mesafeler yeterliydi, üstelik en ileri teknolojik sistemlerle, güvenliğin sağlanması öngörülüyordu. Bu açıklamalar beni tatmin etti.”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amasya’ya giderken Çorum’da mola verecek olmasını, yanlış anlamaların giderilmesine yönelik bir fırsat olarak gördüğüm için, kendisini karşılamaya gittim ve ‘CHP’nin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın, ihracat yapıp döviz getirenin yanında olduğu’ açıklamasını kendisinden aldım. Çorum’u seven ve 1972 yılından beri CHP’li olan sorumlu bir vatandaş ve duyarlı bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyor, ama hiç üzerinde durmuyorum.”

(Haber Merkezi)

