Bu yatırımlarla Sungurlu, Türkiye’nin yeni Kırıkkale’si oluyor. Son yıllarda nüfus kaybeden Sungurlu, büyüyecek, güçlenecek, Çorum’la birlikte “sanayi kenti” olacak diye seviniyoruz. Hatta, Çorum ile Sungurlu arasına bir havalimanının kaçınılmaz hale geleceğini düşünüyoruz.

Ama, o da ne? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, barut fabrikasının yapılacağı alanla ilgili imar değişikliğinin yapılmadığı, tarım dışı kullanım izninin alınmadığı, TEİAŞ’la gereken protokolün imzalanmadığı, dolayısıyla bu yatırıma başlanamayacağı yönünde, 24 Haziran 2022’de resmi başvurularda bulunduğunu açıklıyor.

O anda, “eski parayla 6 katrilyonluk yatırımdan, 2.500 kişilik istihdamdan, sonradan tamamlanabilecek prosedürler nedeniyle vazgeçilebilir mi? Bu ülkede çoğu yatırımda zaten, istim arkadan gelmez mi?” diye düşünüyoruz.

Cumhuriyeti kuran, çağdaşlaşmayı, devlet eliyle sanayileşmeyi başlatan, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı getiren CHP, kalkınma karşıtı, yatırım karşıtı gibi bir algı ile gölgelenebilir mi?

Sungurlu’ya başlanan bu yatırımlar, Ukrayna-Rusya savaşından sonra aniden ortaya çıkmış ulusal ihtiyaçlarla ilgili…Dolayısıyla, bazı resmi işlemlerin gecikmesini, sonradan tamamlanmasını olağan karşılamak gerekmez mi?

Böyle bir ön kabulle konuya yaklaşırken, Sungurlu OSB’nin kuruluşunun 1997 yılına dayandığı bilgisinden yola çıkılarak, ilgililerden “25 yıldır OSB içinde yer alan arazilerin, tarım alanı vasfı mı kalır, yoksa imar izni sorunu mu? Bölgeye elektrik verilmesi de, ilk projelendirilecek işlerden biri değil mi?” açıklamasını alıyoruz.

İlgililer yine, 5 bin dönümlük alanda, Ahlatcı’ya ayrılan bölümün 600 dönüm olduğunu hatırlatarak, fabrikalar arasında ulaşımın ancak araçla sağlanabildiğini, güvenlik önlemlerinin de en ileri teknolojiler kullanılarak alındığını anlatıyorlar.

Bence, CHP’nin, öncülük ettiği Millet İttifakı ile sürekli puan kazandığı bir ortamda, Çorum ve Sungurlu halkının nezdinde CHP’nin imajına gölge düşürmek hiç doğru değil.

Mehmet YOLYAPAR