Yastık altındaki altınların finans sistemine çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ahlatcı, yıl sonuna kadar 100 ton altın hedefini de açıkladı.

Türkiye’nin en büyükleri arasına adını yazdıran, Çorum’un gururu “Ahlatcı Holding”, Türkiye’nin finans sistemine katkı sağlamak üzere de ATOM “Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli”ni uygulamaya koydu.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın konuya ilişkin açıklamaları, basında geniş biçimde yer aldı.

Ahlatcı’nın yıl sonuna kadar yastık altından 100 ton altın çekme hedefi, özellikle dikkatleri çekti.

