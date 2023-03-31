Çorum Merkez Güney Köyü’nde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Şişik’in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama faaliyetlerine başlayan jandarma ve AFAD ekipleri, akşam sabah saatlerinde köy içerisinde bulunan derede Şişik’in cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şişik’in cenazesi Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

