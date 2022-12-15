Şeker fabrikasından emekli Metin ve İsmail Ceylan’ın anneleri, lastikçi esnafından Ahmet ve Marangoz İsmet, Milli eğitimden emekli müfettiş Abdullah Ceylan’ın yengeleri Sariye Ceylan evine gitmek üzere halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçerken aracın çarpması ile oluşan trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

YARIN DEFNEDİLECEK

Merhumenin cenazesi 16 Aralık Cuma günü, Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diler.

