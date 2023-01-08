MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, şirketin geçen yılkı performansını değerlendirerek yeni projelerini anlattı. Sungurlu Barut Fabrikası hakkında açıklamalarda bulunan Yasin Akdere, özel sektörü de yanlarına alarak birçok proje başlattıklarını dile getirdi. Akdere, yerli partnerlerle Çorum-Sungurlu'da Barut Fabrikasının temellerini attıklarını ve Ahlatcı Grup ile yürüttükleri projede en geç bu senenin ortasında barut ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir tesisi devreye alacaklarını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde Barut Fabrikası kurulması için Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile MKE AŞ. Genel Müdürü Yasin Akdere tarafından sözleşme imzalanmıştı.

Geçen sene 13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından temeli atılan fabrika, bünyesinde Nitroselüloz ve Nitrogliserin Üretim Tesisleriyle birlikte 1500 Ton/Yıl Barut kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere tarafından ilçeye kazandırılan Barut Fabrikası ile diğer savunma sanayi yatırımlarının açılışını 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi. (Haber Merkezi)

