Yakın zamanda katledilen Ezgi Taşkıran ve Aslıhan Dal’ın ailelerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Çorum Kadın Meclisi üyesi Esma Nur Çelik, 25 Kasımlar, yalnızca Mirabel kardeşleri andığımız bir gün değil, tıpkı Mirabel kardeşler gibi dünyanın her bir yerinde yıllardır eşitlik ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Mirabel kardeşlere bir 25 Kasım’da daha meydanlardan söz veriyoruz, eşitliği kazanacağız, özgür yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız” dedi.

Kadın cinayetlerinin somut ve etkin politikalar uygulanmadan durdurulamayacağını kaydeden Çelik, “Çok açık bir şekilde görüyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çekilme kararı ardından kadın cinayetleri artarak sürüyor. Bu karardan cesaret bulan kamu görevlileri 6284’ü etkin uygulamıyor.

Bizim bu coğrafyada verdiğimiz mücadele gibi, kadınlar dünyanın dört bir yanında aynı mücadeleyi veriyorlar. Hemen yanı başımızda, ahlak polisleri tarafından öldürülen Mahsa Amini’nin ardından İran’daki kadınların mücadelesi molla rejimin sarsıyor. Buradan İran’da ve dünyanın dört bir yanında direnen kadınlara selam olsun. Mahsa’nın saçları bu dünyada direnen tüm kadınların özgürlük bayrağıdır artık” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

