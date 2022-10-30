Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Özsaçmacı, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, idareyi, bir kişinin iki dudağı arasından alıp, millet iradesine teslim eden medeniyet köprüsüdür. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine, 99 yılda nakış nakış örülerek giydirilen cumhuriyet zırhının yara almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu toprakların Türk yurdu olduğunu ve bu gerçeğin ezelden ebede değişmeyeceğini unutanlara, unutmak isteyenlere ya da unutturmaya kalkanlara bıkmadan, usanmadan hatırlatacağız. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim 1923 günü, dünyayı şaşırtan heyecanı paylaşıyor ve tekrarlıyorum: Yaşasın Cumhuriyet.” (Haber Merkezi)

