Merhumun cenazesi saat 11.00'de Özel Hastane'den alındıktan sonra Ulucami'ye getirildi.

Cenaze daha sonra öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Samet YILMAZ)

