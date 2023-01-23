1987 yılında başladığı basketbol antrenörlük kariyerine nokta koyan Yaşar Yılmaz için Basketbol İhtisas Kulübü tarafından veda şöleni düzenlendi. Pazar günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen şölene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) Başkanı Deniz Kılıç, Çorum’un önde gelen spor adamları, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı.

Program öncesi bir veda konuşması yapan Yaşar Yımaz, konuşmasına programa katılan davetlilere teşekkür ederek başladı. 1987 yılında başlamış olduğu antrenörlük kariyerine nokta koyacağı için oldukça duygu yüklü olduğunu da ifade eden Yılmaz, “Antrenörlüğüm süre içerisinde yüzlerce, binlerce çocuğumuza ve gencimize basketbolun dışında spor ahlakını da aşılamaya çalıştım. İyi bir sporcudan ziyade, iyi bir insan yetiştirmekti en büyük hedefim. Bunu da yetiştirdiğim sporcular ile başardığımı düşünüyorum” dedi.

Yılmaz konuşmasının sonunda kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından plaket takdim törenine geçilirken, programın sonunda ise Bursa’dan gelen “Karizma Şov” gösterisi büyük beğeni topladı.



(Ömür SOYTEMİZ)

