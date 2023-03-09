Birçok ilden KESK’li kadınların hazırladıkları kitlerin 8 Mart haftasında Hatay, İskenderun, Adıyaman, Pazarcık, Narlı, Islahiye ve Malatya’da kadınlara dağıtıldığını anlatan Doğan, “KESK’e bağlı sendikaların kadın üyelerinden oluşan KESK Çorum Kadın Meclisi olarak bizler de, İskenderun’daki depremzede kadınlara dağıtılmak üzere hijyen kitleri hazırladık. Üyelerimiz ve halkımızın desteği ile çok kısa bir sürede toplanan ihtiyaç malzemeleri kit halinde hazırlanarak 4-5 Mart tarihlerinde Hatay İskenderun’a gidilerek çadır kentlerde dağıtımı yapıldı. Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, Şube Sekreteri Sema Yılmaz, üyelerimiz Evrim Gülez, Zehra Demir, Emine Yılmaz ve Şube Çalışanımız Ergül Öztürk tarafından dağıtılan kitlerle depremzede kadınlarla bir araya geldik, acılarına ortak olduk.

Bulunduğumuz çadır kentte gönüllüler tarafından oluşturulan aşevinde Çorumlu dostlarımızın katkıları ile hazırlanan çok sayıda yaprak sarması ve çöreklerimizi öğle yemeğinde dağıtarak depremzedelerin öğünlerine farklı bir tat kattık” dedi.

Depremden etkilenen çocuklara diş macun setlerini, oyuncakları ve kardeşlerinin onlar için yazıkları mektupları da ilettiklerini söyleyen Doğan, “Ülke olarak büyük bir yıkım ve acı yaşadığımız bu zor günlerde, acılarımızı ortaklaştırmak, yaralarımızı sarmak için tüm gücümüzle halkımızın yanında yer alacağız, yardımlarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlerle dayanışma içerisinde olan KESK üyelerine ve tüm gönül dostlarımıza teşekkür ederiz. Biliyoruz ki dayanışmanın gücüne olan inancımızla bu zor günleri de aşacağız. Deprem bölgesindeki halkımızın yaralarını sarmak, dayanışmayı büyütürken depremde birleşen ellerimizi hiç ayırmamak için yıkılan hayatı yeniden kuracağız. Unutmayın; dayanışma yaşatır” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

