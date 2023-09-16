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ÇORUM HABER, 17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına başladığı zaman, çizgisini, Atatürk ilkelerine bağlı, demokrat, çağdaş, uygar sözcükleriyle ifade ediyordu. Ve objektif habercilik meslek etiğinin, özgür yorum ise demokrasinin gereği idi.

*** Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk devleti nitelikleri ÇORUM HABER’in anayasası olduğu gibi, Çorum’un çıkarı, Çorumlu’nun yararı da, yayın politikasının temelini oluşturuyordu. Nitekim, daha 1986 yılında verdiği “dillere destan” Şeker Fabrikası mücadelesi, bunun ilk örneğiydi.

*** Zaman içinde “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” tanımı, herkes tarafından ÇORUM HABER’e yakıştırılır oldu. Zira, Çorum’un sorunlarına en samimi şekilde sahip çıkan, Çorum’un hak ve çıkarlarının en kararlı şekilde mücadelesini veren, bunu yaparken de her kesimle, herkesle barışık kalmayı başarabilen “Çorum’un ortak değeri” bir toplumsal kurum niteliğini kazanmıştı.

*** Yapıcı, objektif, dürüst, namuslu, seviyeli, pozitif, yalansız-riyasız bir gazetecilik hizmeti…Geride kalan 38 yılda ÇORUM HABER’in kimliğini oluşturan kavramlar bunlar oldu. Yayın hayatında 39. yıla girerken de, aynı ilkeli ve kararlı duruş, tartışılmaz bir biçimde devam ediyor.

*** ÇORUM HABER’in Kurucusu ve Başyazarı Mehmet Yolyapar, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü sıfatıyla, “gazeteye ruhunu veren kişi” olarak, ilk günden beri gazetesini yönetmeye devam ediyor.

*** Ve ÇORUM HABER, 39. yayın yılına girerken, Baytaş A.Ş. yöneticilerine ve ortaklarına, saygıdeğer okurlarına, bu tarihi mücadeleye omuz veren tüm Çorumlulara, Çorum dostlarına, bir kez daha şükranlarını, saygılarını sunuyor. Daha nice yıllara diyerek…