Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine geldiği kentte, Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hititlerin başkenti Alacahöyük Ören Yeri'ni gezdi.

Burada rehberlerden ören yeri ve Hititler hakkında bilgi alan Akarca, ardından Vali Mustafa Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

Akarca, ziyaretin ardından Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Çiftçi, ziyaret anısına Akarca'ya, üzerinde Hitit figürlerinin bulunduğu duvar saati hediye etti.

Ziyarete, Yargıtay Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Akarca, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesini ziyaret edip, kentteki tarihi mekanları da gezdi.