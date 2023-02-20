Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki gazete işletmelerini ve gazetecileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Onat, yaraların sarılması için Kurum olarak ellerinden gelen tüm desteğin verileceğini kaydetti.

Onat, “Afetten etkilenen basın mensupları için ilk günden itibaren maddi ve manevi her türlü desteği vermek için çalışmalar yürüttük. Deprem bölgesindeki sosyal ve psikolojik yaraların sarılmasında yerel basın hayati önem taşımaktadır. Bu noktada, deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm destek verilecektir. Vefat eden basın mensuplarının geride kalan yakınlarına ve yaralanan basın mensuplarına yönelik basın camiası üzerine düşeni yapacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

