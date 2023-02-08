Yaşanan depremin ardından Adıyaman’a giden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan, ayağını tozuyla ilk olarak koordinasyon merkezine giderek çalışmalar hakkında bilgi almak oldu.

BAKAN İLE TOPLANTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Adıyaman Valiliğinde yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısına katılan Milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Adıyaman’da yapılan çalışmaları yakından takip eden Milletvekili Ceylan, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, onların istek ve taleplerini dinledi.

“FELAKETİ ATLATACAĞIZ”

Kurtarma çalışmalarına müdahil olan Milletvekili Ceylan, “Depremin şiddetli şekilde etkilediği yerlerden biri Adıyaman'da vatandaşlarımızla bir aradayız. Devletimiz bütün imkanları ile sahada. Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız İnşallah. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Bir can daha kurtarmak ve uzanan bir eli daha tutmak için Adıyaman’dayız. Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür” dedi.

“KURTARMA EKİPLERİ

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Türk milletin bu felaketten de birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek atlatacağına yürekten inandığını belirten Ceylan, “Deprem bölgesine akın akın gelen kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD başta olmak üzere askerinden itfaiye erine birçok arama kurtarma ekibimiz, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşarak onları sağ salim kurtarabilmek adına canla başla çalışıyorlar” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

