Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çarşı Polis Merkezi'ne bağlı gece bekçileri durumundan şüphelendikleri B.F.(25) isimli şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi.
Kimliğini göstemek istemeyen şahsın kaçması üzerine yaşanan kovalamacada B.F., Olçek 1.Sokak üzerinde yakalandı.
Yapılan kontrolde kasten yaralama suçundan arandığı belirlenen şüphelinin üst aramasında 39 adet EKSTAZİ tabir edilen narkotik hap ele geçirildi.
B.F., ekiplerce gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.