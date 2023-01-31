Nihat Gökyiğit’in, başta yeşil örtü olmak üzere, toprak ve biyolojik çeşitlilik adına, ömrünün büyük bölümünü çevre çalışmalarına adadığını ifade eden Semra Şahin, “Yaprak Dede” hakkında şu bilgileri verdi:

“Yol arkadaşı Hayrettin Karaca ile bugün Türkiye’nin çevre alanında faaliyet gösteren en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEMA Vakfı’nı 67 yaşında kurdu. TEMA Vakfı’nın biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma konularında yaptığı ilk projelerin hem lideri hem de destekçisiydi. Aynı zamanda Tekfen Grubu'nun ve ANG Vakfı’nın da kurucusu olan Ali Nihat Gökyiğit, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ve dünya barışına hizmet eden önemli kültür faaliyetlerinden biri olan Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın da kurucusuydu.”

“Gürcistan ve Kırgızistan tarafından fahri konsolosluk, Çukurova, Boğaziçi ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri tarafından fahri doktora unvanı verilen Nihat Gökyiğit, Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve TBMM tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü’nün de sahibiydi. Son olarak ise Galatasaray Derneği’nden ‘Çevre’ temalı ‘Galatasaray Ödülü’nü almıştı.”

“Yeşil ve yaşanabilir bir dünyaya ulaşmayı hedefleyen Gökyiğit, gerçek bir doğa gönüllüsüydü. Yaprak Dedemizin bize bıraktığı değerli mirasa 81 ilde, 1 milyonu aşan TEMA gönüllüsüyle sahip çıkmak için TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın öncülüğünde yolumuza inançla devam edeceğiz.”

(Haber Merkezi)

