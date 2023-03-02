Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı dördüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1 ve yüzölçümü yüzde 7,1 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,9'u konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48,0 milyon m iken; bunun 26,4 milyon metrekaresi konut, 11,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek pay yüzde 68,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Belediyeler tarafından 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9 ve yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon m iken; bunun 22,2 milyon metrekaresi konut, 9,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

