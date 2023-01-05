Şube Müdürlüğüne yine Çorumlu olan ve görev yaptığı şubelerde başarılı çalışmalara imza atan Zühal Küyükoğlu atandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yapı Kredi Bankası Şube Müdürüyken Çorum Bahabey Şube Müdürlüğü görevine getirilen Küyükoğlu, Pazartesi günü itibariyle görevine başladı.

Çorum’un sanayi ve ticaret alanında ileri bir il olduğunu belirten Küyükoğlu, sanayici ve iş insanları ile birlikte daha iyi işlere imza atacaklarına inandığını ifade etti.

2005 yılında Çorum’da bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası’nda başladığını kaydeden Küyükoğlu, daha sonra Amasya şubesinde, son olarak ta Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şube müdürü olarak görev yaptığını açıkladı. Çorum’da olmanın sevincini yaşadığını anlatan Yapı Kredi Çorum Bahabey Şube Müdürü Zühal Küyükoğlu, doğup büyüdüğü Çorum’a yeniden gelmenin heyecanını ve Çorumlulara hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çorum’da güzel başarılar elde edeceklerine inandığını kaydeden Küyükoğlu, tecrübeli ve çalışkan çalışma arkadaşlarıyla birlikte sanayi kenti Çorum’a en güzel hizmeti verebilmek için büyük çaba göstereceklerini vurguladı.

1978 yılında Çorum’da doğan ve 2005 yılında bankacılık sektöründe çalışma hayatına başlayan Zühal Küyükoğlu, evli ve 2 çocuk annesi. (Haber Merkezi)

