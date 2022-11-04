Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesi hakkında üyeleri bilgilendiren Ebru Uysal, 2023 yılı için 655 bin liralık bütçe tekliflerinin olduğunu söyledi. Uysal, kırtasiye alımları için 50 bin, makine teçhizat bakım ve onarım için 30 bin, büro ve işyeri makine teçhizat alımları için 50 bin, ilan giderleri için 15 bin, mahkeme harç ve giderleri için 10 bin, diğer hizmet alımları için 500 bin lira ayrılması için teklifte bulunduklarını söyledi.

Öte yandan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü için ise 2 milyon 735 bin liralık bütçe istendi.

(Taner ŞİMŞEK)

