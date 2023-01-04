Çivi tabletlerden elde edilen verilerin kurulacak Hitit Dijital Kütüphanesiyle hizmete sunulacağı projenin tanıtımına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin tanıtım töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar, Anadolu’nun pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarihi bir alanda gerçekten önemli medeniyetlerin yer aldığı coğrafyada yaşadığımızı kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Anadolu'da bulunan zengin kültür varlığını titizlikle koruduğunu ve ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını anlatan Ünivar, yaptıkları çalışmalara hem Cumhurbaşkanının hem bakanlığın hem de belediyelerin çok yakın desteğini aldıklarını belirterek, “Aldığımız destekle önemli adımlar atıyoruz, attığımız adımları da gün yüzüne çıkartıyoruz. İşte bugün Hititlerle ilgili 4 bin 250 yıl öncesine ait yazılan o dönemde tarihe not düşülmüş eserleri bugünkü teknolojiyle gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Bize miras kalan bu coğrafyada geçmişten miras kalan eserleri daha da ileriye götürmek için bir arzumuz var.” dedi.

Ünivar, yeni teknolojilerle bu tabletlere bakıldığında esasen o dönemde ki birtakım geleneklerin bugüne kadar günümüze geldiğinin rahatlıkla görülebildiğini ve kültür aktarımının söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

“HİTİT ÇİVİ YAZISININ TARİHTE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Hititler çivi yazısının tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu çivi yazıları şu anda yarım milyona yakın dünyada tabletleri de var miras olarak. Bu yazıların okunması, çözümlenmesi, bu tabletlerin o zamanki Hitit Uygarlığını bütün detaylarıyla bilmek açısından bilime kazandırılması son derece önemliydi.” diye konuştu.

Alparslan, gelecek dönemlerde değerlendirildiğinde bu tür çalışmaların ne kadar önemli olduğunun anlaşılacağını kaydetti.

“DÜNYAYLA REKABET ETMEK İSTİYORUZ”

“Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zeka Tarafından Okunması” projesi koordinatörü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, projenin dünyada bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Biz dünyayı yakalamak değil, dünyayla rekabet etmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Projenin yürütücüsü Sosyal Antropolog Dr. Öğr.Ü.Zeynel Karacagil de projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından proje canlı yayında test edildi.

Projenin tanıtımının ardından katılımcılara Hitit mutfağında yer alan yiyecekler ikram edildi.

(Nurdan AKBAŞ)