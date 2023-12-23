Sözcü Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, asgari ücrete ve emekli maaşına dair beklenen zam oranlarını içeriden aldığı bilgiyle paylaşarak dikkat çekti.

Asgari ücrete zam görüşmeleri devam ediyor. Yapılacak zam oranı ise hem Kastamonu’da hem de Türkiye genelinde büyük merak konusuydu. Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü Televizyonu'nda asgari ücret ve emekli maaşlarına dair içeriden edindiği bilgilerle net rakamlar ortaya koydu.

Asgari ücretin 2024 Ocak zammı ile ilgili yapılan ilk toplantının ardından Çalışma Bakanı Işıkhan'ın, "Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır" ifadesini kullandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ersan Şen, asgari ücretin belirlenmesindeki kriterlere vurgu yaptı.

17 BİN 500-18 BİN LİRA ARASI

Şen, asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı sorusuna, "Ekonomist arkadaşlarla görüştüm. Seçim baskısını da hesaba katmak kaydıyla benim beklentim, 17 bin 500 lira ila 18 bin aralığında. Daha fazlası soruna yol açıyor.

Yüzde 55 oranında bir zamma tekabül ediyor. Bu karar işveren adına alınan bir karar. Asgari ücret eğer daha fazla artırılırsa işveren küçülmeye gider, işsizlik patlar, iyice kayıt dışı çalışmaya sapılır" şeklinde cevap verdi.

Ayrıca, emeklilere yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı konusundaki beklentilerini de paylaşan Şen, "Emekliye yapılacak zam beklentim ise 12 ila 13 bin arasında" ifadelerini kullandı.

Şen'in bu açıklamaları, asgari ücret ve emekli maaşı konusundaki gelişmeleri merak edenleri heyecanlandırdı.

Biz de ÇORUM HABER Gazetesi olarak sokağa çıkmış vatandaşlara 'Asgari ücret ne kadar olmalı' diye sormuştuk, vatandaşların geneli 20 - 25 bin yönünde fikir beyan etmişti.