Bakan Yanık, yeni eğitim öğretim yılında bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Yanık, eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını bildirdi.

Bakan Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) toplamda 223,7 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.

(AA)

