Çorum’un Kargı İlçesi’nin Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlara yeni ev yeri tahsis edilecek.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri Kargı'da çeşitli ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdiler.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AFAD Müdür Vekili Nihat Köse, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakcı, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez, Kargı ziyaretleri kapsamında Alioğluköyü'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlarla bir araya geldiler.

Kargı’nı Alioğluköyü Muhtarı Fehmi Çetin'in de eşlik ettiği ziyarette vatandaşlara yeni ev yeri tahsisi yapılacak alanlarda incelemeler gerçekleştirildi.

Alioğluköyü Muhtarı Fehmi Çetin, “Köyümüzü ziyaret edip yangından dolayı oluşan mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Milletvekilimiz Av. Oğuzhan Kaya'ya, Kaymakamımız Abdulhamid Uyar'a ve beraberindeki devlet erkanına şahsım ve köyüm adına teşekkür ederim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)