Ağustos ayının ilk haftası Dodurga’ya bağlı Mehmet Dede Tekke Köyünde çıkan yangında 91 yaşındaki Ayşe Ünal hayatını kaybetmişti. Ünal ailesinin evinde başlayan yangın, komşu eve de sıçramış, yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

KONSER 11 EYLÜL’DE

Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP) Osmancık İlçe Başkanı, Menajer Muharrem Yavuz, yangında zarar gören iki ailenin yaralarının sarılması için harekete geçti. Yavuz, “Bir tuğla da sen koy” mottosuyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 11 Eylül 2022 Pazar günü Mehmet Dede Tekke Köyü’nde Aşık Gülabi, Ses ve Saz Sanatçısı Sıtkı Çınar ve Aşık Abbas Balcı’nın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Muharrem Yavuz, gerçekleşecek bu anlamlı konserin yangınzede ailelere destek amaçlı olduğunu belirtti.